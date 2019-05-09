〈北部〉竹市新莊車站 人行道改善完工

2019-05-09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市東區新莊車站，緊鄰關新路生活圈，且靠近科學園區，是不少轉乘高鐵的園區人仰賴的交通樞紐，但過去車站前兩側人行步道地磚老舊破損，動線不良，市府近期改善完工，完成無障礙環境規劃並設置彩色行人穿越線，提供通勤民眾更佳的通行環境。

新竹市長林智堅說，新莊車站過去名為「竹科車站」，平日約有三千人次進出，假日則有三千五百人次，是台鐵內灣支線中流量高的車站，鄰近關長重劃區、科學園區，站旁更有使用率極高的大型停車場，站前人行道銜接各重要節點。

市府工務處副處長曾嘉文表示，為打造友善步行城市，鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，市府已改善車站前舊有破損、動線不良的人行步道，重鋪人行道磚，長二百一十六公尺、寬四點八公尺，改善站前路面排水。

此外，過去人行道上零散分布號誌桿、路燈、路燈開關箱、公車候車亭及電箱等設施，造成行人行走阻礙，也一併整理至公共設施帶，恢復人行動線，並增設無障礙路口，娃娃車、輪椅都能輕鬆通行。由於車站前車流量大，考量通勤族及附近居民行的安全，行人穿越線採用冷塑彩色方式增設三處共一七八平方公尺，以警示行駛車輛有效降低車速。

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