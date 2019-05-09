〈北部〉竹北鄰長遴聘 給里長充分人事權

2019-05-09

原遴、解聘要點失效

〔記者廖雪茹／竹北報導〕針對新竹縣竹北市發生鄰長遴聘爭議，市長何淦銘昨天表示，經市務會議討論決議，即日起依循「新竹縣村（里）、鄰編組及調整自治條例」辦理，原「竹北市鄰長遴聘、解聘要點」失效，以給里長充分人事權，協助里務推動，維持里內祥和。

對此，有里長認同，表示過去有尊重資深鄰長的觀念，但是服務時間長並不代表績優或必獲續聘，依上述自治條例，鄰長任期與里長同，兩者同進退也可避免選舉因素干擾。

日前市民代表鄭建村在定期大會上質詢，指接獲數名前鄰長陳情未獲續聘，卻遴聘其他鄰、其他里的人或是他鄰的親友，質疑違法。

竹北市公所日前發文全市三十一個里，要求除特殊原因報公所同意外，非本鄰任鄰長者，六月一日前要更聘。有里長抱怨，少數鄰未能找到有意願的人，只好用暫代人選，新鄰長都經過市公所審核並已上任，要求更聘徒增紛擾。

建議儘量不用三等親

何淦銘表示，由於鄰長遴聘、解聘要點有爭議存在，決定依循新竹縣的自治條例辦理，全市六百七十多名鄰長由里長遴聘，受其指揮監督，並與里長任期相同，但建議儘量不用三等親，以免造成反彈。

竹北市公所民政課表示，建議鄰長遴聘本鄰的人，新竹市、台北市、新北市、桃園市自治條例都有規定鄰長應遴聘鄰內的人，新竹縣卻未規範，建議縣府也能修正辦理；對此，縣府民政處長吳聲祺表示，會參考研議。

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