〈北部〉直排輪全國最快 國二溫晨宇破紀錄

2019-05-09

苗栗縣建國國中 全中運創佳績

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立建國國中競速直排輪隊成軍僅三年，參加今年全國中等學校運動會，斬獲佳績；其中，國二學生溫晨宇展現苦練成果，面對來自各地好手毫不怯場，不僅在國男組滑輪溜冰（競速）一千公尺爭先賽奪金，更一舉打破全國紀錄，消息傳回家鄉眾人歡欣鼓舞，也期許他持續精進，未來成為「苗栗之光」。

以1分30秒03摘金 溫自己也驚喜

溫晨宇回憶得獎當下直言不敢置信，因對手有許多厲害的學長，參賽時給自己設定的目標為盡力爭取前三名，最後能一舉摘金且以一分卅秒○三成績打破全國紀錄，自己也非常驚喜。

溫晨宇說，他於小學三年級在父親鼓勵下開始投入直排輪運動，但練習辛苦，一度想放棄，爸爸勉勵他「成功的道路不擁擠，因為堅持的人不多。」讓他決定繼續奮戰，小六時拿到首面全國賽金牌，升上國中後繼續精進，這次闖出傲人成績，更讓他對未來的滑輪溜冰之路，增添動力。

硬體資源不足 教練讚選手意志力

教練王建國表示，縣內硬體資源不足，早期許多選手都是在籃球場克難練習，儘管已有標準場地，但地面仍凹凸不平，但小選手們不怕苦堅持練習，鍛鍊超群意志力，此次校隊五名選手在全國賽都拚出佳績，也為縣內直排輪運動發展注入一劑強心針。

溫晨宇除個人奪金，他與隊友張凱竣、蘇彥宇、盧承暐在三千公尺接力賽也獲得季軍；女將陳宣霈則在一千公尺爭先賽，拚出第六名。

建國國中校長張慶應感謝各國小培養學生才能、專長，讓學生升學後也能依興趣適性發展，落實十二年國教的精神，校方也將持續大力推廣各式體育、音樂，並打造「金牌教室」，將學生們的成果保存，讓學弟妹們學習。

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