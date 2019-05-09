〈北部〉梅雨解渴 石門水庫蓄水量逾8成

2019-05-09

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫集水區年初因降雨量偏低，三月七日水庫大壩水位達今年最低的二二七．九公尺；拜枯水期結束，近日梅雨鋒面帶來的豐沛雨量，昨晚八點大壩水位攀升到二四○．三九公尺、蓄水量一億六○○六萬噸、蓄水率八十一．○八％，水情看好，讓水庫人員鬆了一口氣。

而隨著汛期已經來臨，經濟部水利署北區水資源局不敢掉以輕心，已完成防汛整備工作，針對可能發生的災害狀況進行防汛模擬與演練整備，並就石門水庫各項重要設施如分層取水工、排洪隧道、PRO（永久河道放水道）及排砂隧道逐一進行檢查及測試操作，確認各項設施正常。

石門水庫營運已五十五年，最早從一九五四年「石門水庫建設委員會」成立開始，歷經時代更迭、機關改組，北水局保有逾一甲子的歷史檔案。北水局近二年積極整理，將早期建設水庫時期的老照片、公文、手繪設計圖等進行電腦掃描整理，這些歷史文檔見證石門水庫風華年代，今年將辦理五場庫藏寶藏展示宣導活動，有興趣民眾可追蹤臉書「好漾北水」粉絲團。

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