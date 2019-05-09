〈北部〉父受顧未全癱 她讀護理傳愛

2019-05-09

〔記者許倬勛／龍潭報導〕國際護師節將屆，龍潭區新生醫護管理專科學校昨舉行護理科加冠典禮，學生孫琦妙因父親罹患脊椎腫瘤，在醫護人員細心照料下渡過難關，她大受感動決定就讀護理科，立志要將這份溫暖與感動傳遞下去。

「我的童年幾乎都在病房度過」，孫琦妙國小五年級時，爸爸罹患脊椎腫瘤，病情每況愈下，在病房住了好個幾月，年幼的她不知所措，幸醫護人員察覺到她的不安，不斷安撫，並強調「我們一定會盡全力救回妳爸爸」。

在醫護人員細心照料下，孫爸爸免於全身癱瘓，雖然仍得坐輪椅行動，但病情已有明顯改善，孫琦妙大受感動，立志要當護理師，希望將來有機會也能用自己的力量服務其他需要幫助的人。

師長昨天幫琦妙戴上護士帽，孫爸爸在旁緊握著女兒的手，他說，護理工作很辛苦，但女兒的意志堅定、勇敢築夢，家人會永遠支持。

新生護專昨舉行的護理科二年級「加冠禮」，由師長為每位護生佩戴護士帽，再由四年級的學長姊，與學弟妹互相點燃對方手中的蠟燭，象徵薪火相傳。

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