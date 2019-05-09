〈北部〉長照2.0據點462個 萬人使用

2019-05-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕截至三月底，桃園市六十五歲以上老年人口有廿五萬八四三九人，占全市人口比率十一．六％，低於全國十四．七％，顯示桃園是較為年輕的城市，儘管如此，市府對少子化與高齡化的問題並未忽視，桃園長照2.0的服務約有一萬人使用，其中Ａ級長照據點四十一個，Ｂ級二三七個，Ｃ級一八四個，總計四六二個，且Ｃ級巷弄長照站的設置數量為六都第一。

全市老人25萬餘人 占11.6％

長照2.0據點分成ＡＢＣ級，Ｃ級需四十五坪空間，提供送餐、臨托服務；Ａ、Ｂ級則含括各項長照功能，包含失智照顧、喘息服務、居家醫療等，Ａ級較Ｂ級多了居家服務、日間照顧功能，Ｂ級要求空間為五十到一百坪，Ａ級須一百坪以上。

市府規劃設住宿式長照機構

市長鄭文燦昨於市政會議聽取社會局「認識長照2.0」專題報告時表示，市府也規劃於五權海軍砲陣地、觀音大坡腳營區設置住宿式長照服務機構，且包含衛福部桃園醫院、台北榮民總醫院桃園分院也都有意設置。

社會局長王安邦說，長照2.0以彈性、多元與連續式的概念提供長照服務，包括照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善、喘息服務與照顧管理及政策鼓勵服務，共有一五六項服務，項目多元且專業，目前五十歲以上失智症患者、五十五歲到六十四歲原住民、領有身心障礙證明者與六十五歲以上老人都有長照服務請領資格，會持續進行跨單位局處合作，布建長照各項服務，並積極拓展巷弄長照站。

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