〈北部〉頭份反納骨塔 上、下興里民決自救抗爭

2019-05-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市上、下興里前晚舉行里民大會，近兩百位里民聚焦反對里內的私立玉寶文創納骨塔；苗栗縣政府民政處長彭基山也到場向里民說明，強調自己與里民感同身受，但公務員必須依法行事，該納骨塔一切流程皆合法，縣府無法要求業者停工。但多數里民仍無法接受，現場決定成立自救會並誓言加強抗爭。

彭基山表示，全縣現有納骨塔的量早已足夠，認同此案無必要性，但該案過去程序法令完備，二○一五年業者已申請啟用，縣府以最嚴苛標準審核四年，仍無理由勒令撤案。

納骨塔業者、縣議員鄭聚然受訪則強調，一切皆依縣府規定辦理，願在啟用後與居民溝通，給予鄉親優於公立條件的回饋方案，除了將綠美化周遭環境，並成立基金會贊助附近學校，支持地方三節獎金等。

縣議員陳光軒、曾玟學除呼籲里民團結，也要求彭基山承諾，邀請內政部共同舉辦協調會，並在業者未與當地居民溝通取得共識前，不得准許發啟用執照；彭回應，核發啟用執照有其法定程序，縣府須依規定辦理。

上興里長陳文成無奈喊話，如果縣府都認定業者一切合法，里民只能自力救濟，現場民眾高喊舉手成立自救會，誓言將抗爭到底。

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