〈北部〉苗縣議員狂言 環評可以偷跑就偷跑

2019-05-09

曾說石虎太多 韓茂賢又語驚人

〔記者鄭名翔、彭健禮／綜合報導〕苗栗縣議員韓茂賢繼之前一席「石虎就是太多了，才會跑到路上被車子撞死！」發言惹議。他於兩天的定期會，再度語出驚人，稱任何投資開發「只要經過環評就死掉了」，所以他支持縣長徐耀昌「可以偷跑就偷跑、可以讓他蓋就蓋、可以不罰就不罰」，強調為了苗栗產業，「只要人進來、錢進來，苗栗才可以發大財。」

因韓茂賢沒有讓縣長徐耀昌回答，徐當下也只是看著韓。縣府工務處長趙清榮則表示，對於議員的發言，予以尊重，但公部門須依法行政，法規規定的行政作業，仍須完備。

批環評法規 鼓勵縣長要蓋不罰

苗栗縣議會舉行第十九屆第一次定期會，會中論及石虎自治條例，不少議員期盼能通過成為全國首例。但韓茂賢持不同意見，認為縣府受動保團體壓力每年花五百萬元計算石虎數量，但苗栗財政不佳，不如將經費拿去給消防隊做衣服，或是保育特生中心收容的流浪貓、狗、受傷老鷹等。

此外，韓茂賢也認為現行環評法規阻礙招商投資，強調任何投資案「只要經過環評下場都不好」，不僅增加三、四百萬元費用且曠日廢時，徒增業者負擔，因此他鼓勵縣長，「可以偷跑就偷跑、可以讓他蓋就蓋、可以不罰就不罰！」

韓茂賢更說，幫著中央管制這些土地及企業投資是「不道德的」，苗栗很窮，「沒必要配合中央做這些『鳥事』」，要求縣府開大門做大事，歡迎企業來苗栗投資，讓苗栗發大財。

在地組織批像韓國瑜 籲民覺醒

在地組織「捍衛苗栗青年聯盟」則痛批，韓茂賢竟公然在議會鼓勵縣府不用守法，主張開發廠商偷跑，且又如高雄市長韓國瑜一樣不愛做功課。

捍衛苗栗青年聯盟沉痛說，希望縣民能領悟， 「美好環境不斷的在消逝當中，錢少數人賺走，苦當地人承擔，苗栗人就是全國民眾茶餘飯後的笑柄。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/