〈北部〉1.2萬盞路燈未納管 市府清查

2019-05-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市約有十六萬盞路燈，其中一．二萬盞沒有納入管理，絕大部分屬社區養護，市府不負責維修及電費支付。市議員黃敬平昨天在議會為社區請命，希望將這一．二萬盞未納管路燈，全數納入市府路燈系統；副市長游建華表示，市府已經全面盤點調查，會儘量納入市府現有路燈系統。

議員指沒維護 治安死角

黃敬平表示，許多社區反映，社區路燈都沒有維護、入夜後反而成為治安死角，經向平鎮區公所反映，公所、市府養護工程處人員會勘後，決定將社區路燈納入管理，將釘牌編號，也會負責路燈維修及電費，但桃園市如此的路燈約有一．二萬盞，希望市府全面將其納管。

養工處：對外開放即可納入

養工處副處長呂紹霖表示，許多社區大樓為提高容積，申請開放空間，由於社區是對外開放，無論道路、路燈都供公眾使用，市府自然可以接手養護工作；部分社區雖然未申請開放空間，但社區並未封閉，如果是對外開放的社區，其路燈也可納管。

另有社區規模龐大，占了當地一半里民居住，可說自成天地，這樣的社區無論是否有門禁、圍籬，都會視為開放型社區，市府會將路燈納管、道路也由公所養護，包含龍潭區百年大鎮、龜山區長庚社區、楊梅區蘋果村等大型社區。

若封閉型社區 沒理由管理

呂紹霖說，也有部分社區為了安全而設置柵欄，如果白天開放通行，晚上才封閉，這是屬於半封閉式社區，市府也同意將路燈納管、養護；但倘若社區為封閉型，不對外開放，市府就沒有理由納管其路燈系統。

此外，還有部分未納管路燈不屬於社區，這部分只要有公所的養護、維修紀錄，市府就會納管、釘牌管理。呂紹霖說，下半年度開始會執行「全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」，以提高路燈照明服務品質，各公所也正陸續提報建議納管之路燈，養工處將逐步清查及現勘釐清，預計六月底前完成，接續會進行路燈納編釘牌作業。

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