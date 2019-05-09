〈中部〉《台中》單親爸警察過母親節 鐵漢也柔情

2019-05-09

〔記者張軒哲、蔡淑媛、歐素美／台中報導〕清水警分局昨舉辦別出心裁的「另類母親節」慶祝活動，邀請「媽媽警察」及身兼母職的「爸爸警察」共度母親節，警務員紀仕強為紀念病逝的妻子，在孩子就讀的小學成立清寒獎助學金，他說，孩子平安健康長大就是最好的禮物；另豐原醫院護理之家、大華中國及台積電志工團昨皆舉辦母親節相關活動，氣氛溫馨。

清水警分局慶祝母親節，多位身兼母職的單親爸爸成亮點！警務員紀仕強說，五年前太太病逝，他因此意志消沉、睡不成眠，長達半年的時間，宛如行屍走肉，但兩個兒子才就讀小學，不能沒有媽媽又失去爸爸，他鼓勵自己一定要堅強，重新站起來。

紀仕強化悲慟為力量，在大德國小成立清寒獎助學金，紀念太太，並努力在工作上貢獻所長，五年來，兩個兒子也漸漸長大，他笑說，孩子平安健康長大，就是最好的禮物。

同樣是單親爸爸的光華派出所員警丁威誠，今年五十六歲，因警察工作壓力大，工作常日夜顛倒，婚後十四年才於四十六歲時有了女兒，「老來得女」，太太卻在三年前撒手人寰。他表示，現在最重要的任務就是把女兒好好扶養長大，因女兒年紀還小，不敢輕言退休，至少得做到五十九歲才能退。

豐原醫院護理之家昨則邀請家屬與住院長輩一起提前歡度母親節，院方特別設計時下流行的ＩＧ打卡紙板，讓家屬和媽媽們一起在鏡頭前三連拍，留下回憶。

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