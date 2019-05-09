〈中部〉50年古董乾洗機 3台機器分工

2019-05-09

〔記者陳冠備／彰化報導〕這是什麼機器？彰化縣田中鎮中州路上一處洗衣店門口，擺放三台年代已久的機械，白鐵外觀已逐漸消光褪色，似乎許久不再運作，但復古的機器外觀，吸引路過民眾好奇駐足觀看，有人猜是榨油機、爆米花機，也有人猜大鐵桶是釀酒桶，洗店業者昨天出面解答，表示這三台機器是機械式乾洗機，已經超過五十年歷史了，一台洗、一台脫油、一台濾油，最多一次可洗八、九件全套西裝。

業者陳正堯表示，家中經營洗衣店超過五十年，父親在創業之初便購買這三台機器作為乾洗機器，擺著門口成招牌，中間機器是主要負責洗衣服的，由右側大鐵桶負責輸入乾洗油進行清洗，左側圓圓長得像電鍋的，是負責將洗好的衣服進行強力脫油用的，洗脫後的油都從下方接管回收到大鐵桶。

陳正堯說，隨著時代進步，洗衣機器越來越自動化，這種半手工式洗衣機在二十多年前幾乎全部被淘汰，唯獨他家還留存至今超過五十年，但也因零件故障等因素停工二十年了，近日受到多人詢問，決定出來解釋，大家不要再亂猜了。

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