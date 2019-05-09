〈中部〉（彰化）東彰道路南北段 地方爭取提高補助

2019-05-09

〔記者陳冠備／彰化報導〕立法院交通委員會昨到彰化縣進行多項交通建設考察，交通部長林佳龍、縣長王惠美等人陪同會勘，其中「東彰道路南、北延段新闢工程」的南段預算從原本六．八億元提高至九．四億元與北段用地費十九．二億元，地方爭取中央提高補助。對此林佳龍表示，中央支持東彰道路新闢工程，以便利東彰地區南北縱貫線交通，但經費補助問題仍須照正常程序。

林佳龍︰依正常程序補助經費

「東彰道路」全長約二十八公里，分北、中、南三段建設，從林厝交流道至彰化高鐵站的中段已於去年一月通車，北段將從台七十四甲至林厝交流道，南段從高鐵站至二水鄉彰雲大橋，是貫穿東彰化地區南北交通的重要道路。

東彰道路北段工程建設費約三十七．六四億元，去年十一月獲交通部補助十八億九八四九萬元，縣府自籌十八億六五六三萬元，其中用地徵收費用達十九億二○三○萬元，中央已補助四億多，彰縣府擔憂財政困難，希望比照之前生活圈中央補助百分之八十二、地方自籌百分之十八；而南段工程於二○一七年十一月獲交通部補助六．八四億元經費，因路線變動，增長六一○公尺，以達「最少民宅差除」目標，預算因而增加二．五六億元，也盼交通部協助。

林佳龍指出，依據公路總局生活圈計畫補助要點用地及拆遷補償經費補助額度不得高於五億元，中央已補助「東彰道路北段新闢工程」用地費四億五千萬元，要再提高補助有困難，但未來通車周邊聯絡道路要打通，中央倒是可以利用其他方式來補助。

王惠美表示，林佳龍上週來彰化看海線建設，這週來看山線建設，如果山、海交通建設好，彰化就會不一樣，但東彰道路北段縣府需自籌十五多億元，對彰化財政相當吃緊，拜託部長與委員們為彰化爭取建設。

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