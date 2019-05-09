〈中部〉高職生金牌便當上市 升學推一把

2019-05-09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮同德家商餐飲科學生以「客家飯兜」，獲首屆全家料理王競賽特別金牌獎，該便當的菜單授權全家便利超商生產，昨起在全台三千三百家店開賣，而參賽學生黃柏凱也因而透過特殊選才管道，錄取國立高雄餐旅大學。

同德家商設計客家飯兜 超商開賣

草屯鎮同德家商餐飲科學生黃柏凱、彭詠如、陳侑章，去年經初賽、決賽，以南投縣客家族群和埔里茭白筍作為主角，設計出名為「客家飯兜」的便當，打敗七十九個對手，獲首屆全家料理王競賽特別金牌獎。

該校餐飲科主任廖昱翔表示，學生設計的「客家飯兜」，有豬排、鯖魚雙主菜，排骨的滷汁以南投縣紅茶為基底，鯖魚塗上客家桔醬，另搭配埔里的茭白筍和煎蛋，也用客家梅干菜拌白米飯，經與全家便利商店數十次開會、試做試吃，最後才敲定昨日上市。

廖昱翔也說，昨日起全家共三千三百家分店同步販售該款便當，每店至少配兩個，有的則三個以上，因此推估一天賣出近萬份。而「全家」指總份數限量五萬份，未來是否追加則由該公司決定。

1人已上高餐 2人準上國立科大

校方表示，由於該項比賽的全國金牌加持，參賽學生黃柏凱已透過特殊選才管道，錄取國立高雄餐旅大學，另兩名參賽學生彭詠如和陳侑章未來在推甄管道也可獲得加分，應篤定可上國立科大。

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