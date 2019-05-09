〈中部〉捐血定情 陳傳旺夫妻捐了40年

2019-05-09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台南捐血中心昨天下午在嘉義縣人力發展所舉辦雲嘉南轄區捐血績優表揚，其中，男子陳甲人捐血小板分離術逾一千二百次，陳傳旺與莊月琴夫妻檔因捐血定情，攜手捐血四十年，兒女見賢思齊，滿十七歲後也加入挽袖捐血助人行列。

表揚大會由台灣血液基金會執行長魏昇堂主持，縣長翁章梁、縣議員林淑完、市議員王美惠等人與會，共表場捐血達一千袋以上機關社團九十九個、全血捐血百次以上五百八十一人、分離術捐血百次以上四○八人。

莊月琴第一次捐血是在一九七九年五月，陳傳旺受當時還是女友的妻子莊月琴影響，隔年五月開始捐血，且是接受血小板分離術，迄今逾一千一百次，莊月琴全血捐血也有一百一十二次，加上孩子們，全家累計一千六百多次。

陳傳旺說，和妻子都年滿六十五歲，捐血受到限制，屆滿七十歲時按規定就不得再捐血了，希望有更多年輕人能夠熱血接棒，讓台灣捐血率百分之八的世界第一美名得以延續。

至於分離術表揚名單中，次數最高為超過一千二百次的陳甲人，他從學生時期就認同捐血能挽救一個生命，並能促進自身體內血液循環，因此養成了定期捐血，捐血足跡遍及台灣北中南，還常現身說法，鼓勵民眾響應捐血救人。

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