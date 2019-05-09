〈中部〉打工、包辦家務 雲林大成商工學生程馨婷獲大孝獎

2019-05-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕除了上課就是打工還包辦家務，就讀虎尾大成商工的高一學生程馨婷，父母離異，她不僅分擔父母親的辛勞，甚至將打工所得貼補家用，獲大孝獎表揚。

虎尾大成商工校友會每年在母親節前夕都會舉辦大孝獎表揚活動，推選出大成商工五名學生及縣內各國中十六名孝親楷模接受表揚，昨天由大成商工校友會創辦人鍾再勝及現任理事長李献助、大成商工校長鄒紹騰等人主持頒獎。

西螺國中獲獎學生黃永賢，由單親父親撫育成長，家裡務農收入不穩定，加上祖父母年紀老邁，假日與寒暑假都須下田協助農務，在校仍樂觀開朗、認真負責，任勞任怨，孝行感人。

其餘獲獎人分別是大成商工蔡坤伶、王聖諺、丁妍、吳書慧、大埤國中周昆宏、蔦松國中李雅倫、二崙國中廖帷竛、褒忠國中蔡秀玉、崙背國中廖育瑲、北港國中林岱儒、淵明國中張媛惠、東明國中陳泳秀、東仁國中廖珮涵、宜梧國中林善茹、虎尾國中魏江彬、麥寮高中國中部葛承勳、水林國中林寶玲、口湖國中洪佳宜、元長國中黃惠珍等人。

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