〈中部〉雲林縣林內6國小聯合畢旅 連5年公所買單

2019-05-09

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉從五年前開始免費招待全鄉六校學童畢業旅行，今年六校聯合畢業旅行前天圓滿結束，二天一夜旅程，小朋友暢遊台南、高雄、屏東著名風景區，並且與其他學校學生交流才藝，留下滿滿回憶。

鄉長：解決無法成行困境

鄉長張維崢表示，國小畢業旅行可能是人生中第一個團體旅行，但部分學童可能會因經濟因素無法參加，或是畢業生只有個位數，難辦畢業旅行，公所才爭取經費，招待所有畢業生，讓每個孩子都能有圓滿國小學習記憶。

圓學童人生第一個團體旅行

張維崢說，全鄉有六所國小，大部分學生會就讀林內國中或淵明國中，透過聯合畢業旅行，讓學童先認識其他學校學生，先建立上國中後人際關係。

今年林內鄉共有一百廿多個國小畢業生，因部分學童感染流感無法參加，共有一○七人參加，公所請專業旅遊公司規劃二天一夜行程，參訪台江國家公園、高雄旗津、墾丁等知名景點，夜宿在墾丁，當天晚上規劃營火晚會、團康活動，學童玩得盡興。

校長肯定 學童互相交流難得經驗

成功國小校長楊麗娜表示，學校人數少，很難有機會參加營火晚會、大型團康活動，這次聯合畢業旅行，孩子可以擁有大團體的旅行經驗，都說很難忘記的記憶。

九芎國小校長陳雅芳說，公所安排聯合畢業旅行相當棒，像在台江公園還有專業導遊解說生態，晚上的營火晚會各校都有表演節目，可以交流不同學校才藝，這些都是孩子們難得經驗。

九芎國小學童表示，這是他第一次和這麼多人一起旅行，雖然天公不作美下雨，不過吃住都不錯，最好玩是晚上營火晚會與台江國家公園。

張維崢說，這趟旅程經費折算下來每個學童才花二千多元，卻留下滿滿回憶，相當值得。

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