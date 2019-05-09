〈中部〉雲林西瓜裂果減產逾3成 果農盼救助

2019-05-09

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣二崙鄉等地區西瓜疑因氣候異常影響，導致西瓜長不大，裂果、爛心嚴重，農民說平均失收逾三成，部分農田高達五成以上，多數果農賠慘了；雲林縣政府農業處今天將再次與公所、農改場人員會勘，提報農委會列入天然災害救助。

劉建國要求比照花蓮 列天然災害救助

立委劉建國接獲二崙地區農民陳情，指出本季西瓜因氣候因素失嚴重，前天邀農糧署官員實勘，要求比照花蓮西瓜列入天然災害救助，每公頃六萬元，補貼瓜農損失。

瓜農：種苗期沒雨 授粉期忽冷忽熱

李姓瓜農指出，今年西瓜在種苗期因久旱未雨，約有二成左右死掉重種，成本已加重，授粉期天氣忽冷忽熱，溫差常常高達十度以上，不但裂果嚴重，有許多西瓜從蒂頭（農民稱臍仔）出現病變爛心，根本無法收成，若這波梅雨結束，出現高溫炎熱天氣，恐怕會再出現新一波災情。

梅雨結束若高溫炎熱 災情恐加重

李姓農民苦笑的說，西瓜每公頃種植成本約二十萬元，今年產量賣不到十萬元，「十個有八個半農民賠錢」，真得很慘淡，農民欲哭無淚。

劉建國指出，二崙地區西瓜病變與花蓮鳳林西瓜相同，農委會不能厚彼此薄彼，必須列入天然災害救助辦法，辦理救助。

縣府：今再度會勘 提報中央爭取救助

二崙鄉公所農業課長劉益誠表示，二崙鄉西瓜種植面積約七百公頃，公所已著手調查災害情況，將在統計後提報縣府、農糧署；縣府農業處表示，前天已先派員了解，今天上午將與農改場人員、公所再度會勘，提報農委會爭取天然災害救助。

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