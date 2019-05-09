〈中部〉《台中》台中國際機場 林佳龍：照計畫推動

2019-05-09

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院國發會去年通過「台中國際機場二○三五年整體發展計畫」，但台中市政府今年三月函請內政部營建署暫緩相關計畫；交通部長林佳龍八日表示，目前中央規劃的國際機場計畫仍會持續推動，中央與地方應共同重視台中國際機場優勢；市長盧秀燕則說，希望中央加速台中國際機場的實質升格，市府無法同意台中機場十六年後才能升格的規劃。

林佳龍在台中市長任內提出清泉崗機場周邊門戶計畫，送內政部營建署報內政部都委會審議，但市府都發局卻在今年三月函請內政部營建署暫緩排審。

林：盼市府正面回應民眾期待

林佳龍表示，實現理想無法一步到位，但一定要採取行動，過去大家爭取的建設結果正一步步實現，包括通過二○三五年整體發展計畫、增建滑行道和戶外停機棚、協調縮短宵禁時間、增加國際航線和航班、規劃機場捷運等。

林佳龍也提到，清泉崗門戶計畫屬於地方政府的規劃，機場捷運及聯外道路建設都與地方建設相關，盼市府重新檢視審慎思考，正面回應民眾期待。

林佳龍強調，台中國際機場除了有知名國際航空服務外，也歡迎廉價航空，有專家指出廉價航空會於當地進行機械維修，正巧台中有精密機械產業可提供維修養護需要的零組件，將帶來龐大的就業機會，中央與地方應共同重視台中國際機場優勢，讓在地產業結合觀光，創造更大的經濟效益。

盧：市府不表態 就代表默認

盧秀燕昨天受訪時表示，內政部馬上要審查相關都市計畫，如果市府不表示意見，就表示市府默認、接受跟認同，如果市府同意十六年後台中機場才能升格，而且只是廉價航空、低成本定位的機場，將愧對台中人、愧對中部人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/