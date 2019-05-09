〈中部〉《台中》花博閉幕髒亂 模特兒殘肢嚇人

2019-05-09

〔記者張軒哲／台中報導〕花博閉幕十五天，立委洪慈庸服務處陸續接獲鄉親反映，花博園區周邊環境髒亂、到處垃圾堆積、雜草叢生。市府指出，花博園區目前正處於撤展階段，五月底前完成撤離。

洪慈庸指出，收到后里民眾拍攝花博園區目前內部照片，園區周邊環境卻是呈現垃圾堆積、雜草叢生的樣子，已達到可開罰的標準，民眾也已投訴1999市民專線，甚至有沒穿衣服的模特兒被棄置一旁。曾有網友PO文指出夜間差點被嚇到。

市府：大雨恐打亂清理進度

市府副秘書長陳如昌表示，因為連日下雨，廠商清理進度因此中斷，否則農夫市集雜物應該已清運完畢，會請廠商加緊清理。

各園區同步撤場 月底將清空

陳如昌表示，花博各園區目前同步撤場，已非開放參觀空間，預計五月底撤場完畢。後續將朝多元化方向規劃三大園區，其中后里森林園區初期將開放為「花博公園」，也做為明年台灣燈會預定地。市府會加強督導，維持周遭環境整潔。

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