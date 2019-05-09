〈中部〉《台中》后里廢輪胎廠燒不歇 環局依法撤照

2019-05-09

〔記者張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕后里區安眉路登嵙公司的廢輪胎堆置廠七日火警延燒一天一夜，台中市消防人員動員日夜灌救，預計今天凌晨前撲滅火勢，市府並監測空氣品質，廠區周邊已有明顯粒狀污染物及異味散佈，違反空污法規定，重罰五百萬元，並廢止其「應回收廢棄物處理業登記證」，公司確定歇業。泰安國小學生昨移校教學，環保局已執行周界大氣戴奧辛採樣檢測，檢測結果預計本月三十日前出爐。

憂心有毒物 泰安今暫停戶外活動

泰安國小周邊區域，煙霧瀰漫，空氣刺鼻。教育局安排泰安國小（含附幼）學生移校教學，派遊覽車接送師生前往北區立人國小、北屯區仁美國小、西屯區西屯國小、市立南屯幼兒園等校上課，預計中午放學前返回學校，讓家長依原放學時間接學生。泰安國小校長薛文烈指出，今會在學校上課，但會停止戶外活動，讓學生留在室內。

環局：輪胎燃燒 理論上不會有戴奧辛

環保局表示，含氯的化合物燃燒才會產生戴奧辛，輪胎主要成分是橡膠，因要耐磨，所以會加硫。一般輪胎製程不含氯，燃燒後主要會造成粒狀污染物、一氧化碳及二氧化硫濃度增加，理論上尚不會產生戴奧辛。而這次事件會有惡臭，主要是不完全燃燒造成；另外，含氯的橡膠是氯丁二烯橡膠（新平橡膠），一般用於膠管、迫緊電纜等，並未用於輪胎。為降低民眾疑慮，環保局昨日派員於火場周邊，執行周界大氣戴奧辛採樣檢測。

由於登嵙公司是中部大型的廢輪胎處理業者，可回收切割成膠片，提供紙廠、鋼鐵業等鍋爐業者燃燒使用，近來鍋爐排放廢氣加嚴減排，部分業者不再用，像后里正隆紙廠每月許可使用一千一百五十噸助燃，因應市府辦花博要減空污，也減少近七成五使用量，只燒三百公噸的膠片。

花博完即發生大火 民眾質疑並不單純

民眾質疑花博剛辦完，業者堆置大量廢輪胎，去化成問題，由於上月彰化線西一家廢輪胎處理廠發生大火，這次后里也大火，民眾質疑有心人放一把火燒掉廢輪胎，可能更省事，要請政府正視，不然廢輪胎處理廠恐大火燒不斷。

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