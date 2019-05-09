〈中部〉（南投）集鹿大橋路燈常不亮 改善分兩邊

2019-05-09

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣連接集集鎮與鹿谷鄉的集鹿大橋，近日又因連日雨勢造成橋梁路燈「失明」，由於大橋路燈線路老舊，加上位於濁水溪床，潮濕環境不利電氣設備養護，導致路燈故障頻傳，集集鎮公所表示，雨勢暫歇就會派員維修，惟治本方法是汰換老舊線路，公所會設法改善；縣府則說，大橋設施涉及兩個鄉鎮，將會邀集相關單位研議改善方式。

集集盼換線路 鹿谷維修不換新

橋長一公里的集鹿大橋，是往來集集、鹿谷重要橋梁，橋面路燈維護權責由集集、鹿谷公所各負責一半，近日整座大橋又出現夜間路燈不亮情況，民眾認為路燈遇雨不亮長期為人詬病，希望兩個公所都能重視解決。

集集鎮公所表示，大橋位處潮濕環境，路燈受大雨影響，老舊線路出現漏電疑慮，路燈設備為防止漏電傷人，只要偵測到「感電」訊號就會自動跳脫，以關閉路燈方式防止漏電，路燈才會不亮，待雨勢稍歇，就會派人維修，之後則會爭取經費，設法更新老舊線路，惟長期而言，應更換成自動偵測系統，若有電力跳脫就能立即維修，只是經費並非公所能負擔，會再向上級爭取。

鹿谷鄉公所則說，橋梁路燈不亮仍屬零星，研判是路燈安定器或燈泡故障，待天氣轉穩就會維修，至於是否仿效集集更換老舊線路，則因兩地故障狀況不盡相同，暫時沒有換新打算。

縣府工務處表示，路燈維管是各地公所權責，不過大橋位在兩鄉鎮交界，橋梁電力線路也使用廿年，有關民眾反映路燈問題，縣府將出面協調，並邀集相關單位研議可行做法。

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