〈中部〉（彰化）水溝發現綁腳死狗 罵聲四起

2019-05-09

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣近來爆發多起流浪狗咬傷人、甚至咬死家貓事件，野狗亂竄攻擊搞得人心惶惶，坊間甚至傳出要準備電擊棒或辣椒水來對付，前天傳出一隻黑狗四肢遭綑綁，丟至社頭鄉太平坑排水溝內，被發現時已死亡多時，張姓網友見狀氣得貼文臉書直呼：超扯！不過有民眾認為黑狗可能是咬傷被圈養的禽畜才遭「處理」。彰化縣動物防疫所表示，隨意宰殺貓犬等動物，最重可處二年以下有期徒刑，併科廿萬至二百萬元以下罰金。

張姓網友在臉書「社頭人俱樂部」指出，「有善心人士出錢結紮流浪狗，但是卻有爛人綁小狗的腳，再把牠重摔在水溝裡死掉，超扯。」民眾留言大罵「太可惡了，怎麼這麼變態，會得到報應的」、「還是人嗎？」但也有人留言，可能是咬死畜牧業禽畜讓業者損失慘重，才會被這樣「處理」。

田中警分局社頭分駐所長劉昆府表示，警方主動了解，發現該處位於社頭鄉與田中鎮交界處的太平坑排水溝，地點偏僻，黑狗被救起時已經明顯死亡，警方已調閱周邊監視器調查，如民眾有發現任何情資，歡迎來電提供04-08732036。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，依《動物保護法》隨意宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

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