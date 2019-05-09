〈中部〉雲林縣長張麗善施政報告 要讓縣民有感

2019-05-09

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善昨天在縣議會進行上任後首次施政報告，她強調讓人民有感是縣府施政的首要工作，上任四個多月來，公告雲林縣禁止廚餘養豬、預防非洲豬瘟入侵、提高生育補助津貼，縣府團隊就是卯足全力去做，施政是否有感，則要讓縣民自己去認定。

張麗善表示，縣府將以「雲林上場」為主軸，要達到「為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路」的五大目標。希望以「雲林良品」打出品牌，將雲林的農特產品推銷至國際市場，目前已有一百廿公噸的美生菜及兩百公頃地瓜直接銷售至中國市場；她並指出，今年是雲林幸福元年，邀請旅外雲林子弟國際超馬英雄林義傑擔任觀光代言人，並串聯縣內景點規劃主題旅遊路線，安排旅行社、部落客、媒體進行踩線、推廣事宜。

針對雲林垃圾問題，張麗善指出，全縣努力推動垃圾減量，五年來雲林縣每天每人平均垃圾清運量已從零．四一公斤降為零．三九七公斤，資源回收率卅八．五九％提升至五十．五八％，廚餘回收率也從五．六％提升至六．六六％，未來仍持續推動及落實垃圾減量。

針對今年四月六輕台化ARO三廠氣爆工安事件，張麗善則指出，六輕規模龐大，要求中央政府在雲林成立國家級石化災害應變中心，要求環保署針對麥寮六輕成立專屬環境事故專業技術小組毒災應變隊，縣府也將邀集專家及相關單位組成六輕工安事故調查監督小組，嚴責六輕落實工安。

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