〈中部〉雲林縣元長鄉朝聖大道崙仔大橋拓寬 中央允支持

2019-05-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕立法院經濟委員會昨天南下雲林考察包括北港溪與虎尾安慶圳整治、台糖同心公園改造、元長鄉崙仔大橋拓寬等案，交通部公路總局及經濟部水利署當場允諾全力支持朝聖大道崙仔大橋拓寬工程。

蘇治芬邀公路總局等單位現勘

昨天的會勘由立委蘇治芬邀集農委會副主委陳添壽、水利署長賴建信、台糖副總經理陳秀姬等人率相關單位主管現勘，檢討水與環境舊虎尾溪案暨整合台糖公司同心公園構想案。

賴建信指出，河川局已規劃北港溪平和橋至興南大橋河段環境營造，以二億元框列分期分標執行，預計九月開始執行，未來希望能與台糖多配合溝通，安全考量為優先，讓水與環境工程符合空間美學及地方需求。

雲林縣府正進行可行性評估

委員會並會勘大甲媽祖進香必經之地、連接雲林元長和嘉義新港的崙仔大橋，地方爭取拓寬多時，交通部公路總局及經濟部水利署當場允諾全力支持崙仔大橋拓寬工程，雲縣道一四五甲線崙仔大橋改建拓寬工程已由縣府進行可行性評估。

拓寬後將有十八米、雙向各有快慢車道、人行及自行車道，現階段規劃方案有二，一採橋面拓寬工程，二是設立南下與北上分離橋體，待新橋完成後再將舊橋樑拆除，中央單位會全力協助支持實體改建工程。

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