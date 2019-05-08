〈南部〉台南市西港刈香文化季 18日登場

2019-05-08

〔記者王涵平／西港報導〕「台灣第一香」西港慶安宮今年香科的王府行儀獲列台南市重要民俗，十七日將由市長黃偉哲授證，十八日西港刈香文化季登場，有全國太平歌陣大會親等活動，盼陣頭文化傳承獲得重視。

己亥年恭祝千歲爺聖誕千秋─西港刈香文化季活動，十七日晚間陣頭之夜，香境內五個武陣加上北管演出。文化季活動於十八日正式登場，上午廟埕安排武陣、水牛、北管體驗營（提供壽麵六百份）；晚間六時起全國太平歌陣大會親，由港墘港興宮太平歌團主辦，主題「文陣之夜大會演─沁涼夏夜合樂太平」，集結台南、高雄等地傳統鄉土音樂味的內門紫竹寺番仔路和樂軒、佳里三五甲文武郎君陣、七股永吉吉安宮天子門生、關廟新光國小、麻豆巷口集英社、內門鴨母寮太平清歌、佳里通興國小太平歌、安南公親寮太平歌團、關廟新光里代天府太平歌陣、港墘天子門生太平歌陣等十陣，精采可期。

慶安宮總幹事方一峰說，今年著重在香科及陣頭相關文化傳承，陣頭之夜將重現幾近消失的北管陣，太平歌陣大會親中就包含三個台南市定文化保存團體，還出版西港常見拳術自學、王府行儀等兩套DVD，讓民眾一窺陣頭之美。

西港慶安宮祀奉十二瘟神，境轄九十六村鄉的香科大醮典暨代天巡狩出巡遶境，三年一科，已有三百年歷史，範圍西港、七股、佳里、安定及安南區等村庄，獲「台灣第一香」之稱，已列國定重要民俗。

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