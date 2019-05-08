〈南部〉台南龍崎月世界地景保護 黃偉哲：應納入高雄

2019-05-08

〔記者蔡文居／台南報導〕爭議多年的龍崎事業廢棄物掩埋場案已停止開發，市長黃偉哲今年元月也宣布暫定自然地景，預計一年內完成評估審議。

市議員鄭佳欣、郭鴻儀昨天針對龍崎月世界地景提出質詢，黃偉哲表示，龍崎月世界自然地景的規劃需有整體性，如果要成為完整的自然地景保存，得包括高雄。

另外，兩位議員也建議市府在台南鐵路地下化的同時，能將仁德地區鐵路地下化或高架化列入「南鐵地下化」案內，以減少當地平交道造成的壅塞。黃偉哲說，會向中央爭取。

議員：全部泥岩地形 劃為自然地景

鄭佳欣昨指出，龍崎掩埋場案面積約四十一公頃，但整個龍崎泥岩地形有二百多公頃，市府如要劃設為自然地景，應該全數納入。郭鴻儀則表示，除龍崎外，南化、玉井、大內與左鎮等地也有類似的泥岩地景，市府要劃設為自然地景，標準應該要有一致性。

黃偉哲：若要完整 應與高雄做整體評估

黃偉哲說，龍崎一案未來是否適用文資法，應與高雄的泥岩地形整體評估，如要成立完整的自然地景，應該納入高雄；站在文資法的立場必須要整體評估，相關的評估作業也已展開，但如果是規劃成公園或遊憩地，他覺得可行，最重要的是不能破壞地形與地貌。

農業局將建議中央劃為國家自然公園

農業局則表示，台南與高雄泥岩地形的保護，會建議中央將該地質研議規劃國家自然公園，來做統一保護與管理，並依據蔡英文總統於今年二月廿五日宣示，朝兼具觀光與文化景觀的方向來規劃保存惡地地形完整性，維護自然地景。

農業局說，自然保留區是最嚴格的保護區，禁止任何開發及未經主管機關同意不得進入，為避免影響當地經濟發展，會在兼顧生態保育及地方發展下，提供評估報告給審議會審查。

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