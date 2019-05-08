〈南部〉全國唯一 台南市左鎮化石園區12日母親節當天開幕

2019-05-08

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕斥資四．三億元在左鎮區打造的化石園區完工，規劃五大展館，為國內唯一化石主題園區，也是全台本土化石館藏最多的博物館，成功形塑「化石原鄉」獨特的自然與人文風貌，十二日（週日）正式開幕，準備三千份限量紀念禮品兌換、贈送，台南市民五月底前入園免費。

斥資4.3億打造 月底前市民免費入園

市府文化局昨邀開幕演出的紙風車劇團，為即將啟用的化石園區熱鬧造勢，帶動氣氛；而當地出土的左鎮人頭骨與早坂犀牛等化石，屆時也將首度回娘家特展。

左鎮人頭骨、早坂犀牛等化石回娘家

文化局長葉澤山強調，左鎮人頭骨與早坂犀牛等化石是奠定左鎮在考古學界地位的珍貴化石原件，配合開幕，特向國立台灣博物館商借，限期展出，機會難得。

園區分為五大展館，面積逾兩千七百坪，約是原址的五十六倍，讓館藏有更大的陳列空間，採清水模的特色設計，凸顯建築質感。

五大展館內都設計可趣味體驗的多媒體互動裝置，包含翻閱電子書解讀古契約秘密的故事館、擴增實境（AR）互動沙盤的化石館、讓小朋友與著色動物在菜寮溪留影的探索館。

5大展館、館藏逾4600件 面積逾2700坪

還有邀民眾親身走入壯觀古生物演化大戲的生命演化館，以及模擬菜寮溪河床，踩踏水面體驗化石挖掘的自然史教育館等，結合科技，時尚展出；戶外也設置考古坑挖掘體驗池，適合親子同遊。

目前園區內有超過四千六百件館藏，初步展出一千兩百件，葉澤山表示，新園區整合了原有的菜寮化石館、自然史教育館、光榮國小等，成為本土考古館藏最多的化石現址博物館，兼具科學、教育、觀光等功能。

葉澤山說，這是市府新十大旗艦計畫的五大文化園區之一，二○一五年動工，精彩館藏見證左鎮在台灣西岸史前史的獨特地位，包含象、古鹿、鱷魚、貝類等化石，加上珍貴的左鎮人頭骨、早坂犀牛也在此出土，堪稱「古生物樂園」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/