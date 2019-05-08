〈南部〉高市議員問全中運 韓國瑜答划龍舟

2019-05-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李柏毅昨質詢時，針對全中運開幕式相關議題詢問高雄市長韓國瑜，不料韓國瑜卻答詢市府局處首長都會參加划龍舟，讓李柏毅當場傻眼；臉書粉專「打馬悍將」建議，應該問划龍舟，說不定韓國瑜會聊聊全中運。

李柏毅昨質詢說，高雄日前舉辦全中運，開幕式上運動員都還沒進場，韓國瑜就上台致詞，然後快閃離開，事後被罵翻，他問韓，運動員都還沒進場，那天致詞到底在說給誰聽？

韓國瑜卻答非所問說，「端午節龍舟比賽，我們市政府廿八位局處首長都要划龍舟，我們高雄市政府非常重視運動。」

李柏毅當場傻眼，笑說「我在跟你講全中運，你怎麼跟我講划龍舟？」影片透過網路傳出後引發熱議，網友留言，「端午節問的話，大概會說中元普度的事喔」、「他要不要進議會之前先酒測一下？」、「 自經區＝發大財？全中運＝划龍舟？」、「如果今天是立委黃國昌質詢韓國瑜就好玩了」、「千萬拜託留韓在高雄就好…，你們辛苦了」、「 原來全中運是在端午節」。

除針對全中運開幕式致詞對象，議員高閔琳也質疑韓國瑜為何不出席高雄馬拉松開場，韓國瑜則表示，他有參加六龜（山城）馬拉松開場，清晨就到現場，證明自己與市府團隊很重視運動。

對於全中運開幕式致詞爭議，韓國瑜說明現場有八千餘位觀眾與部分運動員代表，並非沒人，且他離開前有與副總統陳建仁說過，副市長洪東煒代表高雄市政府持續在場為選手加油。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/