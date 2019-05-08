〈南部〉捐血40年 東馬副院長白明忠獲表揚

2019-05-08

〔記者王秀亭／台東報導〕守護後山醫療近二十年的台東馬偕醫院副院長白明忠，不僅是第二十六屆醫療奉獻獎得主，也是位資深捐血人，成為今年的績優捐血人，卻鮮為人知，白明忠說，兒時曾因開刀用了別人的血，加上主治科別常遇病人大失血，甚至昏迷，深刻了解捐血的需要與必要，因而一直保有捐血習慣。

高雄捐血中心昨天舉辦台東地區捐血績優表揚大會，表揚台東縣不動產開發同業公會、獅子會與扶輪社等八十七個熱心推動捐血活動的捐血人及單位、六十位百次以上分離術捐血人、六十七位百次以上全血捐血人。

東馬副院長白明忠因捐血超過一百七十次，成為績優捐血人，台東捐血站長江宜勳說，若以捐血規定來看，每次捐五百西西以兩次計，一年最多一千五百西西的限制下，一年最多只能算六次，一百七十次需要持續捐血近三十年才能達到。

白明忠說，第一次捐血是四十年前，當年血牛猖獗，便在醫學院擔任學校社團幹部時發起捐血活動，這項習慣持續迄今，即使看診再忙也會抽空到台東捐血站捐血。

白明忠表示，一來是兒時曾開刀需要輸血，覺得用了別人的血，長大也應捐血幫人，二來身為腸胃肝膽科醫師，時常遇到病人大失血，導致血壓急掉，早期曾為手術徹夜等待鮮血，甚至病患親人需連夜飛奔花蓮捐血中心捐血才有血可用，因而持續捐血，只盼台東不缺血。

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