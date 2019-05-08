〈南部〉東港溪攔河堰淹沒地 可望徵收或價購

2019-05-08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港溪港西攔河堰近半世紀前設置時有近廿公頃的私有地被溪水淹沒，無法耕種且水公司補償費又無法提高，地主反彈聲浪加劇，立委莊瑞雄及蘇震清出手協調，未來可望徵收或價購。

港西攔河堰於一九七六年落成，供應高雄地區工業用水，近半世紀前開工時，大水一夕浸沒當地的私有地，致無法耕種且補償費無法提高，對比東港溪上下游段私有土地都已徵收完成，地主多年來雖不斷陳情盼政府徵收或價購，但都沒有下文。

立委莊瑞雄及蘇震清召集水公司、水利署和地主協調，兩人表示，政府圖方便未辦理徵收或價購，當年戒嚴時代政府「一句話」讓怪象拖延至今，剝奪民眾權利。

地主透露，許多私有地因繼承成為共有，連分配補償款都變得相當麻煩，盼政府盡快徵收或價購。

該區分為攔河堰蓄水範圍及攔河堰上下游兩大類，管理蓄水範圍的水公司表示，依據協議及規定，從一九七六年至今，每年的補償金難以再提高，傾向朝價購方向研議。水利署則指出，該河段經過數十年變遷已有很大變化，需要重新測量。

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