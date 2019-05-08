〈南部〉饒慶鈴：35歲罹乳腺癌 治療6年康復

2019-05-08

〔記者張存薇／台東報導〕「愛自己就是去做乳房攝影！」台東縣衛生局開發「i台東乳房照護APP」昨天啟用，縣長饒慶鈴透露自己曾罹患乳腺癌，呼籲婦女朋友踴躍利用乳房X光攝影篩檢巡迴車，而這個APP可個人化通知定期檢查、預約掛號，也連結國民健康署各項癌症醫療資訊，讓民眾勇敢面對癌症。

台東乳房照護APP啟用

饒慶鈴表示，自己也是病友，她說，曾在卅五歲時罹患乳腺癌，經過六年治療、追蹤，才完全康復，她知道乳房攝影會痛，但衛生局已引進最新的乳房X光檢測儀器，做起來不會這麼疼，也正爭取預算希望更新巡迴車，提供更好的醫療服務。

45歲以上婦女每兩年一次定期篩檢

饒慶鈴說，乳癌在台東縣女性癌症死亡為第四名，經過衛生局不斷下鄉巡迴篩檢，雖然篩檢率達百分百，但還是不夠，請四十五歲以上婦女朋友一定要每兩年一次定期篩檢，二等親內曾罹患乳癌者則提前至四十歲就要篩檢，台東縣包括台東馬偕、台東基督教醫院、衛生福利部台東醫院提供乳房攝影篩檢，但達仁、長濱鄉民眾跑一趟市區太辛苦，乳房X光攝影篩檢巡迴車每月都會下鄉服務，民眾可多加利用。

民眾下載「i台東乳房照護APP」，即可知道巡迴車下鄉時間、地點，也可以預約掛號，並透過系統了解目前看診進度，縮短民眾等候時間。

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