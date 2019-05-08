〈南部〉斥資16億 BOT鴻瀚安平酒店動土

2019-05-08

預計三年後完工 國庫可進帳11億元

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗時二年規劃、台南首宗以BOT公私合作方式興建的鴻瀚安平酒店，昨日由台南市長黃偉哲與鴻瀚董事長謝文祥共同主持動土典禮，該棟建築已通過綠建築鑽石級評定，未來將投資十六億元，提供二二七間客房，並將推出定目劇（固定劇場長期表演節目），預計二○二二年完工，為台南拚觀光再下一城。

南市觀光旅遊局表示，財政部國有財產署南區分署提供國有地與市府合作開發，增加基地的完整性，並合作吸引民間投資，活化公有土地。該BOT預計為國庫帶來土地租金及營運權利金約十一億元收入。

黃偉哲表示，市府對於安平未來觀光發展深具信心，近幾個月來，包括台灣船園區及大魚的祝福等地景陸續完成，延伸安平觀光軸線深度及廣度。他也承諾強化夜間觀光，以促進觀光客在台南的留宿需求，並會用最快的行政效率協助飯店順利興建完成，為安平地區觀光產業帶來新里程碑。

規劃二二七間客房、無邊際泳池

鴻瀚安平酒店是以安平水景公園周邊土地開發興建、營運及移轉計畫的BOT案，基地面積約三．三一公頃，規劃客房二二七間、可容納一千人的大型會展中心，安平唯一的大型文創基地聚落，並規劃有台南唯一的高樓無邊際泳池。

鴻瀚安平酒店公司董事長謝文祥是土生土長的台南人，他表示，期許這一棟旅館像是從土地裡長出來，與台南的人文歷史有深厚的淵源，未來將結合半開放式劇場推出定目劇，以及碼頭與運河優勢，把現代年輕人嚮往的獨特婚禮流程融入，打造專屬新人客製化的碼頭證婚。

南市觀光旅遊局表示，每年來台南旅遊人數大約二千萬人次，每到假日，古蹟區及小吃街人山人海，住宿房間一位難求，如何讓到安平觀光遊客留宿安平一晚，是市府多年來努力的方向。

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