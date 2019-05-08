〈南部〉租台南T-Bike 四卡通10日上路

2019-05-08

可用icash卡悠遊卡一卡通及信用卡

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南T-Bike系統向「錢」進！將於五月十日起開放icash2.0借用T-Bike，民眾租借將可「四卡通」（icash卡、悠遊卡、一卡通及信用卡），更便利。

今年將增設30處站點

南市交通局表示，目前建置六十一個租賃站、一六○四部自行車，今年編列預算約三千萬元，將新增三十處站點，朝「百站目標」前進，規劃地點尚在評估中，除了古蹟區、商圈人潮多的地方之外，也會配合重大計畫布點，例如平實公園（平實營區重劃區）、永康創意設計園區（永康砲校遷建開發區），以拓增城市發展新亮點。

台南火車站前站租借點居冠

台南T-Bike上路兩年多來，租借使用已突破一五○萬人次，新出爐的四月份統計數字顯示，台南火車站前站人潮出入多，該租借點仍居「台南T-Bike王」，租借次數唯一破萬、高達一萬○二四三人次。

台南美術館租借點成長最多

而新開館的台南美術館，目前免費開放參觀，網拍打卡景點高人氣，成了T-Bike的推手，租借點成長最多，成長率將近十一％，可說是紅不讓！

南市交通局表示，台南T-Bike深受民眾喜愛，亦是觀光客慢遊府城的好工具，為持續推動T-Bike，將配合市府重大建設，今年再增建的三十站，將擴大服務至溪北地區，期讓T-Bike成為在地民眾主要交通工具之一。台南T-Bike收費方式為每三十分鐘十元（市民卡五元），每日最高一百元，至今年十二月三十一日，前三十分鐘免費騎乘優惠。

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