〈南部〉台南拓展包機 日山形縣、曼谷有譜

2019-05-08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南機場目前有香港、大阪及胡志明市三條國際航線，市議員呂維胤昨天針對台南機場拓展航線進度提出質詢，觀旅局長陳信安表示，台南—仙台航線目前卡在仙台送客來台的問題；不過，隔壁的山形縣則積極推廣包機，也對我們招手，目前雙方正在洽談，另外，年底也計畫推出曼谷包機。

呂維胤表示，台南機場是軍民共用機場，一九九七年台南機場全盛時期的全年載運量甚至可達二四六萬多人次，和近年載客量五十萬人次有五倍之差，顯示目前台南機場的載客量還有成長空間。

呂維胤表示，台南機場有鄰近市區的優勢，但目前卻竟只有三個公車班次能到達台南機場，交通並不便利，希望市府能改善台南機場交通不便等缺點，增加台南機場國際線定期航班，同時爭取更多廉航進駐，將台南機場作為基地。

山形縣比仙台更有意願

觀旅局長陳信安表示，台南—仙台航線目前卡在仙台送客來台的問題，台南這邊旅客數過去沒問題，但仙台那邊的旅客數則沒那麼高。不過，仙台隔壁的山形縣則積極推廣包機，除了台北外，現在也對台南招手，目前雙方正在洽談，山形那邊的旅客有很高的意願來台南。

曼谷包機預定年底成行

市長黃偉哲則補充說明，台南機場年底也計畫推出曼谷包機，目前先包機再推定期航班。而日本關西部分，他們旅客來的少，我們去的多，一個航線的穩定應該是雙方來去都差不多才行。至於，廉航進駐部分，會向民航局洽談爭取。

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