〈台北都會〉北捷1280票沒餘額 無法享YouBike優惠

2019-05-08

〔記者林家宇／台北報導〕台北捷運一二八○吃到飽定期票替雙北通勤族省荷包，北市議員戴錫欽指出，定期票主打前三十分鐘YouBik免費騎，但即便是在月票使用期間，票卡一定要有餘額才能借車，有廣告不實之嫌。

戴錫欽表示，目前已販售二七七萬張的一二八○月票潛藏一個大漏洞，明明主打YouBike前三十分鐘免費，但是即便購買月票，若悠遊卡本身沒有餘額，在租借時仍會因餘額不足出現異常，不能享免費騎乘服務，有廣告不實之嫌。

另外，戴錫欽提到，悠遊卡註冊YouBike張數逾六七七萬張，去年十月上路的傷害險，投保張數只有十四萬二六三五張，比率僅二％，即便只取活躍使用者一一三萬也才十二％。且無論是交通局或YouBike網站，都沒有看到相關文宣，要求交通局在三個月內提升活躍使用者投保比率至八十％。

至於YouBike下個階段發展方向為何，是否有增站計畫？交通局長陳學台回應，交通局內部討論的目標是七年內從現有四百站增至兩千站，將站點之間的範圍縮短到一五○公尺至二○○公尺。

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