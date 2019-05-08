〈台北都會〉北流沒燈光音響 文化局：將設置

2019-05-08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕斥資六十億元興建的台北流行音樂中心，可容納六千人的表演廳上月進行首場測試音樂會，被發現竟無設置音響、燈光等器材，台北市議會教育委員會昨邀文化局進行專案報告，議員關心此事，文化局長蔡宗雄趕緊解釋，文化部已編列七千萬預算，同意設置音響、燈光，將會採用最新的規格。

北市議員耿葳昨在教委會聽取專案報告表示，北流提供六千人的表演廳，就是要讓還沒紅、準備紅的年輕音樂人有個場地能演出，卻要這些年輕人花四百萬租器材，根本租不起，難不成這次測試音樂會是最好的，以後演出就沒設備了嗎？

蔡宗雄回應，燈光與音響確定要加裝，文化部已有預算在裡面。蔡解釋，當時有編列預算採購器材，但因規範太老舊，所以就沒發包；現在文化部同意，燈光音響預算七千萬元，電動舞台則是一億五千萬元，都採用最新規格。北流籌備處主任丁度嵐表示，文化局委託專業規劃符合業界使用的器材，已在辦理進行該標案採購。

四月廿七日，北流舉辦測試音樂會，發放一千四百張門票邀民眾擔任試聽員，當時市長柯文哲還公開邀歌手張惠妹到北流開演唱會。事後本報獨家揭露，演出的音響、燈光器材，竟是花費四百萬元租的，議員砲轟「相當離譜」。

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