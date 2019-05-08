〈台北都會〉四家媒體報導質詢 北市府獨批本報 議員︰太扯

2019-05-08

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市議員王浩前天於議會質詢台北捷運重置基金遭挪用問題，並發出標題為「掏空重置基金 美化市長還債數字」的新聞稿，包括自由、聯合、中時、蘋果四家媒體，均於即時新聞引述其質詢。但市府財政局昨不對議員質詢內容提出回應，上午、下午卻發新聞稿及聲明稿，僅譴責本報報導。王浩對此表示，議場質詢當下，財政局官員都在、可當場反駁，為何不說清楚？大家就事論事；對於財政局針對單一媒體發澄清稿，他覺得很好笑、太扯，「是看你好欺負嗎？」

議員王浩︰質詢時官員都在 為何不說清楚

事實上，前天報導王浩議員質詢新聞的不只一家媒體，包括自由電子報標題為「北捷救命錢被借調還債 北市議員爆列車使用年限延長廿年」、中時電子報標題為「北市府挪用捷運基金還債 議員批柯挖東牆補西牆」、聯合新聞網標題為「柯文哲挪北捷救命錢還債 議員爆文湖線車廂年限再延廿年」、蘋果新聞網標題為「議員質疑北市府拿北捷救命錢還債剝奪市民行車安全」。

對此，王浩昨受訪表示，前天質詢此議題前，財政局副局長沈榮銘就銜命到他辦公室溝通內容，沈也稱這不叫還債，但站在外界角度就是還債，他認為市府在「美化財政數字」；而台北捷運公司總經理顏邦傑、財政局副局長游適銘前天都在議場，「當場可以反駁啊！為什麼不說清楚？」

但台北市財政局昨發布新聞稿，指北市府副秘書長陳志銘表示，自由報導的可能性有兩種，一是對財務調借之運用毫無概念，二是藉由「假新聞」刻意抹黑；財政局重述，拿特種基金墊還市政建設貸款，債務並未消失，只是利息負擔較低。新聞稿最後還冒出一句，「對於自由時報一再悖離真相、扭曲事實的報導，北市府除了表達嚴重抗議，也深感遺憾！」

對於財政局針對單一媒體發布新聞稿及聲明稿，市長柯文哲昨下午被媒體問及，為何要以公權力打擊特定媒體時，柯文哲僅回應︰「我們是針對特定媒體不斷發澄清函，ＯＫ。」

議員陳炳甫︰市府別用語言取巧方式誤導

不過，財政局昨早於議會工作報告，議員們仍持續質疑市府挪用重置基金問題；議員陳炳甫就呼籲市府，不要用語言上取巧的方式誤導民眾，認為市府只是挖東牆補西牆，還發明「墊還」一詞。

財政局發出的聲明稿則指出，「陳志銘副秘書長亦在財政局媒體群組中表示，『既然是本人擔任財政局長任內的事，北市府還債的五三○億元中，只要有一塊錢是來自重置基金，一塊錢就好，就請將本人移送監察院，這樣不是簡單多了！』」

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