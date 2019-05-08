〈台北都會〉北市府車位資訊1.5小時沒更新 挨批「落漆」

2019-05-08

〔記者林家宇／台北報導〕交通ｅ化是台北市長柯文哲重要施政方針之一，不過北市議員汪志冰昨踢爆，市府耗資九六○萬元推出「車位即時資訊系統」，目的是讓民眾透過App即時查詢車位，省去東奔西跑的麻煩，但經實測，停車資訊竟一個半小時沒有更新，簡直「落漆」。

議員表示 市府花960萬推出系統

汪志冰指出，停管處去年選取一六三個路段、四三○○個路邊停車格，在地面安裝地磁感應設備，可即時將車輛進出資料傳送至「北市好停車」App，實測後卻發現相當「落漆」；以大安路二段為例，車格資訊竟延遲一個半小時沒更新。

此外，依照市府與廠商合約，資料傳輸時間的設定時限是五分鐘，這令汪志冰感到不解，認為「即時」的定義應是車輛進出車格的瞬間，就可獲取資訊，即便只花一分鐘都稱不上「即時」，不懂五分鐘的標準是如何訂定。

停管處長︰回傳時限2至2.5分鐘

停管處長張滋容表示，平時停管處與廠商會各做二十％的抽查，官方要求的平均回傳時限是二至二．五分鐘，若超過五分鐘，市府可免付每顆兩百元的地磁費用。

滑動螢幕或重新整理 資料才會更新

至於資料回報延遲長達一．五小時的現象，停管處表示，起初有民眾反映，自動更新會讓手機耗電量增加，因此現行的App設計需要滑動螢幕或重新整理，資料才會更新。議員實測時是否沒注意到這點，會再進一步了解，停管處也會思考如何讓App更有效率。

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