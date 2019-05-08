〈台北都會〉影視音學校爭議 北市教局提前介入輔導

2019-05-08

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲一手催生的台北市影視音實驗教育機構（ＴＭＳ），新任辦學部主任調整辦學主軸，引起家長不滿，督導的文化局與文基會卻未處理，據了解，本月二十一日監察院將到校查核。台北市議會教育委員會昨進行專案報告，文化局長蔡宗雄坦言，的確耳聞家長與學校總監（指主任）意見不同，已要求學校檢討，主管機關教育局決定提前一年介入輔導，今召開審議會入校調查，監察院也將於五月二十一日到校查核。

監察院本月21日將到校查核

ＴＭＳ由文化局及其所屬的文基會編列計畫、爭取預算，一推出即吸引學生爭相報名，但辦學爭議不斷，去年爆出三分之一學生出走。本報昨獨家揭露有家長控訴，新到任林姓主任調整學校辦學主軸，包括取消自主學習計畫學分限制等；根據文化局內部調查亦指出，老師提出具體建議未獲回應，紛紛失望離去，留不住好老師，內部抱怨聲浪不斷。

教局今開審議會 輔導訪視學校

議會教委會昨進行專案報告時，多位議員關心此事。教育局長曾燦金表示，ＴＭＳ原本所提辦學計畫是五年，第四年應進行訪視輔導，現將提前一年進行，教育局今召開審議會，輔導訪視學校給予協助。

議員秦慧珠︰文化局辦學不專業配套不足

議員秦慧珠要求說明學校與家長的溝通問題。蔡回答，「少數家長對總監選課、辦學方向有意見，文化局沒收到任何陳情，但有耳聞，因此要求學校檢討，校內進行溝通程序，也邀相關家長了解」。

秦慧珠表示，文化局辦教育不夠專業、配套不足，應讓影視音學校回歸教育局體系，對學校未來發展比較好，也可用各種教育資源，「孩子生下來卻不知道怎麼養」，回歸教育局不是要限制自主性，而是讓學校得到更多照顧。

議員吳世正︰柯不尊重專業 他是王莽

教委會召集人、市議員吳世正批評柯不尊重專業，如「南洋北流」計畫也是拿北市預算補助外國人，民主國家首長的權力有受到法律、慣例的規範，「（柯）還自比雍正皇帝，很奇怪，他是王莽，雍正皇帝知道的話，絕對會被他氣死」。

取消自主計畫學分限制 家長正反意見都有

據了解，ＴＭＳ家長有兩派意見，支持取消自主計畫學分限制等新制的季姓家長指出，實驗教育提供孩子更大的學習空間與彈性，探索個人興趣，ＴＭＳ已成立兩、三年，這時機點做些調整是應該的，過程有些波動可以容忍；而且學校辦學認真，每季開設四、五十堂課，儘量吻合孩子的需要。新的制度調整是鼓勵孩子自主學習，這是學校善意的改變。

但另一派不滿ＴＭＳ課程與新主任人事安排的家長直指，許多孩子從一般體制內的國中畢業，進入ＴＭＳ後卻沒有任何必修課，完全仿照大學機制提供選修課，孩子不知道要做什麼，也沒老師帶領，沒有系統的教學，不能學習到知識技能，影響孩子受教權；且新主任對辦學理念語意不清，做法反覆，讓家長十分擔心，更造成許多老師困擾。有老師一人須指導十個學生的自主計畫，引起許多反彈，希望學校趕快調整。

此外，監察院預定將於五月二十一日到校查核，ＴＭＳ校長小野對此表示，監察院是要來做參訪研究，學校不可能會嚴重到被監察院調查。

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