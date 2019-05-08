〈台北都會〉基隆除濕機補助 8、9月第二波

2019-05-08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市限定的除濕機補助，兩天就搶光光，民眾抱怨不夠用，市府工務處長張元良表示，已向經濟部申請調整節能補助計畫，大約今年八月、九月會有第二波補助，將改由賣場或家電行代為申請，並採定額、限台數的補助。

改由賣場或家電行代為申請

基隆市議會昨天召開定期會，市議員楊石城批評除濕機補助亂象，補助不均且作業混亂，要求市府檢討；市議員鄭愷玲、連恩典、張秉鈞、楊秀玉、張芳麗等人也說，除濕機對基隆人很需要，但經費太少，建議調整補助金額讓更多人受惠，並採取登記、抽籤的公平制度，也建議增加ｅ化申請，不必排隊並簡化流程。

但也有其他議員有不同意見，蘇仁和認為，補助額度滿了就好了，又不是「吃到飽」；秦鉦擔心調整補助會排擠到其他項目，夏天到了，冷氣和冰箱的需求增加。

張元良表示，冷氣和冰箱的補助共九二四萬元，除濕機二二○萬元，已和經濟部能源局溝通，提高補助除濕機的額度，但冰箱和冷氣的補助額度不變。

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