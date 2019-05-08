〈台北都會〉《新北》深坑輕軌挨批 選舉才出現

2019-05-08

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜競選時喊出「三環三線」再加「三線」政見，新增的「三線」是八里輕軌、深坑輕軌與五股泰山輕軌；市議員陳永福昨天質詢說，地方民眾譏諷「深坑輕軌」總在選舉時才被討論，選後就沒消息。市府捷運工程局長李政安表示，全案第七次送中央審查，近期可望通過初審。

捷運局：第7次送中央審查

陳永福表示，深坑輕軌就像延宕多年的淡江大橋被嘲諷為「選舉浮橋」，每到選舉就被提出來，但選舉過後又原地踏步，中央已審查六次，始終卡在運量問題無法解決，他要求市府加速推動。

定位觀光導向 近期可望通過初審

李政安指出，深坑輕軌案在今年三月十四日已提報可行性研究審查，依照委員的意見修正報告書，審查委員要求重新檢討並提升運量，捷運局已把都市計畫人口、北捷木柵線轉乘人次納入，第七次送審文件增補北捷東環線開通後，從台北市信義區到動物園站的旅客轉乘量，未來深坑輕軌將以觀光導向為定位，市府會努力爭取交通部核定。

此外，鶯歌區南鶯里位居鬧區，里民約六千人，當地的公共空間不足，里長王明義表示，老人共餐、母親節慶祝大會只能辦在鐵皮搭建的南興宮，下雨就很麻煩，捷運三鶯線經過一旁的三號公園，施工佔據一半空間，讓民眾活動範圍變得更小；市議員蘇泓欽昨天邀集相關單位會勘，爭取在捷運三鶯線的高架橋下新建遮風蔽雨的市民活動中心。

捷運工程局土木建築科長林明昌說，捷運高架橋樑預估一到二年內完成，活動中心可接續進行，土地是公有地，條件大致允許，會納入評估。

另外，市議員何博文昨質詢說，市府協辦社會住宅的包租代管計畫，從去年至今共一○九一位房東、一○八○位房客加入，每年目標二二○○戶，僅媒合六九三戶，達成率只有三十四．七％；他認為興建社會住宅緩不濟急且租金過高、中籤率低，要求檢討。

市府城鄉發展局長黃一平說，包租代管一般戶租金是市價八折，弱勢族群六四折，部分房東擔心收入減少及報稅問題，市府將加強溝通，針對賦稅減免將向中央提出建議。

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