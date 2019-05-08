〈北部〉機械技能 羅東高工兄弟進軍全國

2019-05-08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕羅東高工機械科學生賴炳文、賴秉志兄弟檔，最近參加全國技能競賽北區初賽，在綜合機械項目分別奪下銀牌與第四名，兩人預計九月決賽再碰頭，兄弟倆人笑說：「決賽誰也不讓誰」。

哥哥賴炳文就讀羅工機械三乙，弟弟賴秉志就讀機械二甲；兩年前的暑假，才準備念高中的賴秉志，見哥哥利用暑假到校準備比賽，利用車床工具製作精密零件，獲得滿滿成就感後，決定跟隨哥哥腳步踏入機械領域。

兄弟倆前後加入學校選手培訓隊，去年全國技能競賽北區初賽，賴炳文摘下第四名、賴秉志拿下佳作；今年更為精進，分別拿下銀牌與第四名，晉級九月全國決賽。

兄弟平時在學校一同練習，返家後彼此檢討精進；賴炳文認為，他們兩人在家互相激勵、切磋，才能獲得好成績。決賽時兩人將成敵手，賴秉志笑說，決賽攸關國手選拔，到時候「誰也不讓誰」。

羅東高工今年在全國技能競賽北區初賽，摘下二金三銀六銅二優勝六佳作，成績創歷年新高。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/