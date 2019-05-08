〈北部〉花蓮護老210據點 「福利地圖」將整合

2019-05-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣「社區照顧關懷據點」新增一處，今天起在花蓮縣老人會館四樓正式開始運作。花蓮縣政府社會處指出，縣府將整合盤點資源，把長期照顧制度與社區照顧連結，未來將在社會處網站「福利地圖」整理出二百一十個據點，民眾可快速尋找能參與的適合服務。

老人會館關懷據點 供延緩失能課程

縣府社會處指出，老人會館新建大樓在今年初揭牌啟用，四樓將委由花蓮縣真善美會承作「社區照顧關懷據點」，在每週三上午提供健康促進及預防延緩失能的各類專業知能課程，也有手工藝等休閒課程，希望讓長者在活動中增進人際關係，相互關懷、陪伴及娛樂，課程結束後也將提供營養餐食供長者用餐。

社會處表示，至今年三月止，六十五歲老年人共計五萬二千七百九十九人，老年人口比率達十六％，境內在各鄉鎮市社區內共成立七十九個社區照顧關懷據點，其中五十個據點在今年增加辦理預防及延緩失能課程，成功轉型成社區照顧C級據點，由醫師、物理治療師、復健師及護理師等組成團隊，開辦一系列預防及延緩失能的專業課程。

C級巷弄長照站除讓社區照顧關懷據點除原有健康促進、關懷訪視、餐飲服務及電話問安四大功能，社會處指出，更增加預防及延緩失能的服務、短時數照顧服務或喘息服務臨托服務，把社區中健康、亞健康及衰弱老人三大對象都納入服務範圍，延伸服務的廣度及精緻度，朝向幸福花蓮的城市願景邁進。

整合資料上網 方便民眾查詢

社會處指出，除衛福部社區整體照顧服務體系社區照顧C級據點，經盤點後，依據補助單位的來源不同，針對銀髮族還可分為社區關懷據點、文化健康站、伯公照護站、福氣站、失智社區服務據點等類別，合計共二百一十個據點，社會處目前著手整合作業，未來據點相關資料可到社會處網站「福利地圖」查詢，使社區民眾能夠快速尋找並參與適合自身的服務。

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