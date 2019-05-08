〈北部〉《新竹》「公十」變更住宅用地？逾200人連署說不

2019-05-08

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府針對全縣尚未取得的都市計畫公共設施保留地，進行專案通盤檢討。其中，變更竹北（含斗崙地區）都市計畫細部計畫正公開展覽，中 興里長莊淙澍發起連署，盼保留公十公園，不要變更使用，已獲得逾兩百人連署支持。

縣府國際產業發展處城鄉發展科表示，此計畫目前在公展期間（四月十五日起至五月十五日止），未來收集民眾陳情意見後，召開縣都委會專案小組時，會請需用機關竹北市公所說明保留與否，並將民眾意見提請委員會審議。

莊淙澍表示， 公十公園的部分用地，經竹北市公所透過引進民間資源開發，並建置為中興公園，完成後捐予市公所，於二○一八年八月落成，目前提供周邊住戶休憩使用，並非都市計畫中的未使用狀態，此不符現況的變更，不僅不符合居民期待，也破壞市公所財產。

莊淙澍說，根據公展草案，縣府擬將公十用地中將近零點五公頃（約占公十的八十二%），變更為第二種住宅區，面積約一千六百坪，依竹北住二容積率兩百%計算，將增加三千兩百坪樓地板面積，以一戶平均三十坪推估，至少增加一百戶。

但目前公十周邊道路與停車空間不足，若再將公十用地變更住宅用地，當地生活環境將大幅惡化，違反都市計畫法中所規定，檢討後的服務水準不應低於檢討前之原則。因此，迄今已有逾兩百名中興里民連署，希望保留公十用地，不要變更使用。居民們更建議可採地面公園、地下停車場的規劃，解決周邊停車空間不足。

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