〈北部〉《苗栗》泰安大安聯絡道 一天兩度落石坍方

2019-05-08

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕梅雨來襲帶來連日大雨，苗栗縣泰安鄉、南庄鄉山區道路，陸續傳出落石坍方，道路一度中斷，其中泰安鄉大安道一天兩度坍方，幸好都沒有人員受傷，經兩公所緊急通知廠商處理，已清除搶通，並呼籲大眾大雨或雨後，非必要少進入山區，若要前往，也請小心注意。

泰安鄉通往大安部落的大安聯絡道，於象鼻吊橋路段，昨天上午八點多，傳出落石坍方，經公所通知廠商處理，於近午清除，恢復通行；未料，昨天下午一時半許，再度發生落石，道路受阻，公所再次聯繫廠商，於昨天傍晚清除。

鄉公所秘書陳信達表示，大安聯絡道除通往鄉內大安部落，也是前往雪霸國家公園雪見遊憩區的途徑之一。

苗21線15噸重巨石擋路 公所排除

南庄鄉往景點神仙谷的苗廿一線，日前一顆約十五公噸重的巨石從邊坡滾落，將路面砸破一個大洞，橫擋在路中央；前晚鄉公所緊急將巨石移至路旁，並回填坑洞搶通單向道路，昨早再出動碎石機破壞巨石，恢復雙向通車。

鄉長邱梓增說，連日降雨使得苗廿一線約十二公里處，再度出現邊坡滑落、落石，前天更有一顆比成人高、寬度約八公尺的十五噸巨石滾落，將路面砸凹一處大洞，所幸當時無人車經過。

兩地鄉公所都表示，現已進入汛期，山區雨勢更較平地劇烈，山壁土石易崩滑，對於易落石路段，將協請苗栗縣政府共商解決之道，維護用路人通行安全。

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