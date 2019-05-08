〈北部〉竹縣118縣道測速相機 78天賺千餘萬

2019-05-08

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員陳新源昨天質詢指出，一一八號縣道十一點五公里路段的測速照相機在今年二月初啟用後，迄今已拍了八千七百二十五張違規照片，金額高達一千零四十七萬元，許多取締不合理，根本就是造成民怨。

縣警局長指設置後 事故明顯減少

新竹縣政府警察局局長黃家琦說，統計當地路段交通事故發生數，今年元月有十件，二到四月加起來只有十四件，可見設置測速照相機後，當地的交通事故數量有明顯減少。

黃家琦也說，雖然設置測速照相機路段旁邊無人居住，但距離八百公尺到一公里就有了，考量車輛行駛是有慣性的，如此設計能提醒駕駛人注意輕踩煞車，保障附近居民的安全。

新埔警分局表示，一一八號縣道文山路路段速限每小時五十公里，這隻高鐵橋下的固定式測速照相機，針對時速六十一公里以上的車輛才拍照取締，上月針對地方提出設置地點調整、速限調高等問題辦過一次會勘，目前正與相關單位作後續研議。

議員批兩旁無住家 沒效果且擾民

陳新源說，這個測速照相機設置七十八天，開出八千七百二十五張罰單，換算處罰金額高達一千零四十七萬元，他接獲至少三位民眾的正式陳情，其他的抱怨更是很多，不少人認為設置測速照相機的地點一邊是溪流、一邊是農田，旁邊根本都沒有住家，不但沒有效果且擾民。

黃家琦說，這隻測速照相機的取締案件數已逐漸降低，可見越來越多駕駛人知道要減速，針對議員質詢反映的意見，近期會再安排交通隊、縣府交通旅遊處等單位會勘，針對設置地點是否調整明確研議後，再做評估。

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