〈中部〉《台中》百老匯音樂劇 8月國家歌劇院登台

2019-05-08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院將打造音樂劇平台，推出「音樂劇在台中」限定季活動，引進百老匯音樂劇來台演出外，並將致力推廣國內音樂劇演出，盼藉打造音樂劇平台，讓民眾建立要欣賞音樂劇就前進台中國家歌劇院的習慣與印象，協力國內音樂劇發展。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗指出，台中國家歌劇院的大劇院與中劇院都有樂池，軟硬體的專業度向來受到演出團隊的肯定，開幕以來推出各式展演，她上任以來也希望再打造「音樂劇平台」，盼定調出音樂劇的發展在台中、音樂劇在台中的印象。

邱瑗說，今年特地引進獲得全球近五十個重要獎項提名或獲獎的百老匯大型音樂劇作「一個美國人在巴黎」到歌劇院演出，是台中限定的演出，訂八月廿日到廿五日在大劇院連演八場。

邱瑗說，除引進原汁原味的百老匯音樂劇外，也致力推廣在地音樂劇，包括推出阮劇團與日本「地下劇場帝王」流山兒祥跨國合作、改編自鄉土文學小說家王禎和同名小說的「嫁妝一牛車」及去年未演先加場，讓觀眾泛淚唱和的綠光劇團「再會吧北投」等作品。

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