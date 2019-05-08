〈中部〉《台中》故宮國寶進校園 視障生觸「物」驚喜

2019-05-08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕故宮高人氣文物「翠玉白菜」讓學生直接把玩！國立故宮博物院七日把聞名國內外的翠玉白菜、肉形石等卅餘件故宮仿真文物，送進台中市特殊教育學校展出，更開放身心障礙學生近距離觀看甚至觸摸感受文物之美，也落實文化平權的理念。

故宮近年來積極針對身心障礙學生推出教育推廣活動，七日到九日前進台中特教學校推出「跨越障礙．觸摸美麗」故宮藝文之旅，特展規劃包括動畫影片欣賞、明星文物見面會、花花世界、馬不停蹄展及ＤＩＹ體驗。

其中最受矚目的是將故宮高人氣文物搬進校園展示，包括「國寶總動員」動畫影片裡介紹的「游魚轉心瓶」、「白瓷嬰兒枕」等文物均有實體文物可看，甚至連國內外遊客訪故宮列入必看的超夯文物翠玉白菜、肉形石等也上場，學生除能就近觀看外，甚至能直接觸摸把玩。

以原尺寸仿真品 身心障生可把玩

故宮博物院副院長黃永泰說，身心障礙生以往較不易前往故宮參觀，為落實博物館與文化友善平權，推出到校服務，把故宮文物帶到學生面前，展出的文物雖不是真品，但均是原尺寸一比一比例的仿真文物，藉綜合視覺、聽覺、觸覺等多感官體驗的方式，讓學生感受到文物的真實性。

昨日不少學生零距離嘗鮮，大膽觸摸翠玉白菜、轉心瓶與編鐘等文物，行動不便等多重障礙的學生也在導覽志工協助下把文物放到學生手上後，興奮體驗文物之美。

全盲生連白菜上蟲蟲 都仔細摸過

全盲視障生葉庭欣反覆觸摸翠玉白菜後說，故宮翠玉白菜大名鼎鼎，但想像的文物很抽象，難得有機會能放心觸摸，她連白菜上的螽斯和蝗蟲都仔細摸過，對於能摸到國寶級文物感覺超新鮮，且用手觸摸過的印象比只憑想像更鮮明。

台中特教學校校長陳志清指出，配合特展校方與故宮更合作設計主題課程，包括帶學生從古畫欣賞馬與花卉姿態，美術班及塗鴉班學生在觀看清朝郎世寧「百駿圖」後更發想手繪的九公尺長的聯合創作，展現觀察和學習心得。

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