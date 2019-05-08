〈中部〉人瑞手雕迷你農具 將辦紀念展

2019-05-08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕完成人瑞生前的夢！彰化縣福興鄉百歲人瑞陳堯日前過世，陳堯生前在無師自通下，創作純手工的迷你農具，令人愛不釋手，縣文化局將辦紀念展，讓更多人看到人瑞的巧手作品。

陳堯的兒子陳世煜表示，父親民國九年出生，一生務農，因為有次看到別人在清除柑橘樹苗，父親運用被砍除的樹幹，依照樹形雕出梅花鹿，從此打開父親的創作之路。

陳世煜說，因為他從事裝潢工作，會帶廢棄木料回家，父親隨手就拿起來創作，最愛就是迷你版的農具、早年生活用品，最厲害的是完全不用釘子，都是用榫卯，不必畫草圖，憑著一把雕刻刀就可以完成作品。

退休老師陳家東、前村長陳貞雄都說，陳堯創作的早年農具，往往連他們也沒見過，陳堯都會一一向他們說明，例如，刨豆餅機，就是把飼料豆餅放在中間，再刨成絲。

福興鄉代表陳秀玲說，陳堯身體很硬朗，九十多歲還能下田，對於迷你農具、迷你四合院作品，都放在家中櫥櫃珍藏，最大的心願就是能夠展出，讓後代子孫認識早年的農具。

縣議員凃淑媚表示，人瑞陳堯生前的作品非常精采，無師自通令人佩服，文化局長張雀芬也來欣賞人瑞作品，將敲定在近期安排紀念展，完成素人人瑞的生前心願。

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