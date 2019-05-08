〈中部〉流浪狗群圍攻 家貓被咬死分屍

2019-05-08

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南瑤路附近昨天有隻家貓遭十多隻流浪狗追逐、圍攻，最後竟慘遭分屍，將影片PO上網的黃姓民眾指出，流浪狗追咬小動物後，緊接著可能會把範圍擴展到小孩、老人，一旦幼童、老人落單被兇惡的流浪狗群盯上，後果不堪設想，相關單位應想辦法徹底解決流浪狗暴增的問題。

根據臉書《貓狗龜殼花論壇》昨天PO出由黃姓民眾分享的一段影片顯示，一開始有一隻家貓從影片中竄出，躲入民宅騎樓，後方則是有十多隻流浪狗緊追而至，家貓無路可逃，狗群將家貓團團圍住後開始攻擊，過程中有民眾騎機車經過，也不敢下車協助，家貓最終被流浪狗群咬死並分屍。

一名魏姓民眾說，流浪狗群不會分食這隻貓，只是引發狗本身狩獵的習性；還有網民說：「太恐怖了，彰化市以後要變成無貓城了。」

黃姓民眾強調，他對狗並無好惡，這些流浪狗今天是攻擊貓，下回若攻擊的對象是幼童、老人，後果不堪設想，一定會鬧上新聞版面，政府單位一定要解決流浪狗問題。

彰化市南郭路連日來傳出有黑色流浪狗追咬路人事件，鬧得人心惶惶，彰化縣動物防疫所昨天前去查看，發現兩隻黑色的流浪狗，當場展開圍捕，最後抓到公狗，送至八卦山上的流浪狗收容中心安置。清潔隊長林群富表示，零撲殺造成流浪狗數量暴增，只能從旁協助捕捉，但如何處理流浪狗，仍待中央與地方政府嚴肅看待。

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